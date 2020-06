Speciale difesa: Stoltenberg, partenariato strategico rende Ue e Alleanza più forti e sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato strategico rende l'Unione europea e la Nato più forti e sicure. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la seconda giornata di riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza. Stoltenberg ha sottolineato che alla riunione erano presenti l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i partner Finlandia e Svezia. "Abbiamo intensificato la nostra cooperazione con l'Ue negli ultimi mesi. In aree che includono la difesa informatica e la lotta alla disinformazione. Il nostro partenariato strategico rende sia l'Ue che la Nato più forti e sicure", ha detto. "Guardando alla Nato 2030, sono convinto che dobbiamo adottare un approccio ancora più globale. Lavorare con paesi che la pensano allo stesso modo", ha aggiunto. "Sono lieto che siamo stati raggiunti anche dal ministro della Difesa del nostro stretto partner Australia" perché "alcuni dei nostri partner potrebbero essere lontani, ma affrontiamo molte delle stesse sfide e condividiamo gli stessi valori", ha spiegato. "Quindi, dovremmo lavorare ancora più strettamente insieme", ha concluso. (Beb)