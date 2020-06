Speciale difesa: ministro Difesa Francia, contro jihadisti Sahel siamo sulla buona strada ma è presto per cantare vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Sahel, dove la Francia è presente con l'operazione Barkhane, "siamo sulla buona strada ma è ancora troppo presto per cantare vittoria". Lo ha detto il ministro della Difesa francese, Florence Parly, dinnanzi alla commissione difesa del Senato. Nella regione "la situazione legata alla sicurezza migliora ma resta profondamente fragile", ha dichiarato il ministro francese. In molti luoghi della zona "la popolazione comincia a riprendere fiducia e dà più facilmente informazioni alle nostre forze", ha detto Parly, aggiungendo però che "le forze locali fanno progressi" nonostante siano ancora "fragili". Un esempio è l'episodio avvenuto alcuni giorni fa a Diabaly, nel centro del Mali, dove "24 militari maliani sono stati uccisi in un'imboscata" attribuita a gruppi jihadisti. Lo Stato islamico nel grande Sahara, ha spiegato Parly, "non è scomparso dalla regione delle tre frontiere", a cavallo tra Mali, Niger e Burkina Faso, mentre il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani "si rafforza". "Fino a quando le truppe dei paesi saheliani non avranno preso il testimone" e "i gruppi terroristici conserveranno una capacità di reclutamento" la minaccia jihadista "non sarà vinta nella regione", ha concluso il ministro della Difesa francese. (Frp)