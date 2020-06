Speciale difesa: Stoltenberg su Afghanistan, situazione resta difficile, auspicabile dialogo tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha auspicato che tutte le parti in campo per trovare una soluzione al conflitto in Afghanistan siano capaci di andare avanti, così da arrivare ad un dialogo. Lo ha confermato lo stesso Stoltenberg in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale Difesa della Nato. "La Nato sostiene gli sforzi della pace e siamo più vicini che mai ai dialoghi intra-afgani, ma la situazione resta difficile, vediamo violenza, attacchi", ha dichiarato il segretario generale della Nato. "C'è una lunga strada prima di arrivare a una pace duratura, ma accogliamo gli sforzi e il fatto che siamo più vicini", ha aggiunto. "I talebani devono rispettare gli accordi" siglati con gli Usa, ha proseguito Stoltenberg sottolineando come "una parte di questi accordi prevede il rilascio di prigionieri da ambo le parti. Questo è l'accordo per arrivare ai negoziati intra afgani e a una soluzione politica e pacifica duratura al conflitto". Stoltenberg ha aggiunto di non ritenere corretto "commentare quali prigionieri verranno rilasciati, spero che saremo in grado di andare avanti e di arrivare ai negoziati intra afgani". (Beb)