Speciale difesa: ministro Interno Croazia alla guida del settore della Sicurezza nazionale

- Il governo della Croazia ha incaricato il ministro dell'Interno, Davor Bozinovic, della guida del settore della Sicurezza nazionale. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1", Bozinovic assume in questo modo anche la funzione di capo del Consiglio di coordinamento per i servizi d'intelligence. La decisione è stata presa dopo che lo scorso 7 maggio Damir Krsticevic aveva presentato le proprie dimissioni da ministro della Difesa. Le dimissioni erano state presentate dopo la caduta di un aereo militare nei pressi di Zara che ha causato la morte di due membri dell'equipaggio. Il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha accettato le dimissioni dicendo ai giornalisti di "non vedere nessun motivo per collegare l'incidente a una responsabilità politica di Krsticevic", ma di "comprendere che il ministro è rimasto molto colpito dall'accaduto". Plenkovic ha affermato di avere "accettato le dimissioni, ma non perché lo considero responsabile", definendo Krsticevic "il mio più stretto collaboratore e amico all'interno del governo e dell'Unione democratica croata". (Zac)