Speciale difesa: forze aeree russe intercettano due bombardieri Usa nella zona del Mare di Okhotsk

- L'Aeronautica russa ha intercettato e scortato dei bombardieri statunitensi B-52H che sorvolavano il Mare di Okhotsk, situato dinnanzi alla costa orientale della Siberia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il 19 giugno, le forze di difesa aerea del Distretto militare orientale in servizio hanno rilevato e scortato due bombardieri B-52H della Us Air Force sopra le acque del Mare di Okhotsk. Gli aerei della Us Air Force sono stati scortati sino a una distanza significativa dal confine di stato della Federazione Russa", ha dichiarato il Centro operati del ministero russo. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti per due volte hanno effettuato la medesima manovra degli aerei militari russi Tu-95MS nella stessa area nei pressi del confine russo-statunitense. (Rum)