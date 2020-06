Coronavirus: Ucraina, ancora in crescita il numero dei casi, vicini a quota 35 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a salire i casi di coronavirus in Ucraina, con altri 921 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Il computo totale delle persone positive al coronavirus ha quasi raggiunto le 35 mila unità, con un notevole incremento negli ultimi giorni, come emerge dai dati del sistema di monitoraggio del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina (Nsdc). Le morti complessive sono finora 985 in tutto il paese. (Rum)