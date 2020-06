Tlc: Tribunale Milano, progetto Mfe costituisce per Mediaset importante obiettivo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rigettare i ricorsi presentati contro Mediaset da Vivendi e Simon Fiduciaria il collegio della sezione civile specializzata in materia di impresa Tribunale di Milano hanno rilevato in un passaggio del dispositivo che "l'operazione" per l'avvio del progetto Mfe da parte del Biscione "di cui si discute presenta una consistente razionalità economica e commerciale e costituisce per il gruppo Mediaset un importante obiettivo strategico, qualificante rispetto l'obiettivo che si propone di costituire un player leader nel mercato europeo della comunicazione e dei media". Così il collegio giudicante ha respinto nel merito le contestazioni del gruppo francese e del suo trust riguardo l'esistenza di un rilevante interesse imprenditoriale di Mediaset alla relazione del piano di fusione transnazionale denominato Mediaforeurope. Inoltre, per i giudici "si può dunque concludere nel senso che la perdita di diritti, da parte di Simonfid e Vivendi, a seguito della Fusione è ben individuata, circoscritta e suscettibile, se del caso, di risarcimento per equivalente". (Rem)