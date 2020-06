Kenya: presidente Kenyatta non esclude possibilità di farsi eleggere primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente keniota Uhuru Kenyatta non ha escluso la possibilità che venga istituita la carica di primo ministro in un prossimo referendum costituzionale, mossa che secondo i suoi detrattori sarebbe un modo per estendere il suo potere oltre la fine del suo mandato presidenziale. In un'intervista in streaming con il quotidiano “Financial Times”, Kenyatta si è rifiutato di commentare “questioni non all’ordine del giorno”, escludendo tuttavia nettamente l’ipotesi di ottenere un terzo mandato. “I cittadini kenioti sono stati molto chiari sul limite di due mandati nel 2002, quando è entrato in vigore. Nessun presidente lo ha mai infranto. E non ho intenzione di essere il primo”, ha detto Kenyatta, confermando in ogni caso l’intenzione di indire presto un referendum per per “cambiare parti della Costituzione che periodicamente hanno bisogno di emendamenti, un elemento che anche i suoi firmatari hanno riconosciuto”. In merito all'accordo di libero scambio in corso di negoziazione tra Kenya e Stati Uniti, il capo dello Stato ha inoltre ribadito che si tratterà di un negoziato “paritario” nonostante il diverso potere economico e politico dei due paesi. (segue) (Res)