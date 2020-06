Kenya: presidente Kenyatta non esclude possibilità di farsi eleggere primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo ieri ad un webinar ospitato dall’Atlantic Council, think tank statunitense con sede a Washington, Kenyatta ha dichiarato che l’accordo commerciale fra Stati Uniti e Kenya potrebbe subire dei ritardi a causa della pandemia di coronavirus e la sua entrerà in vigore è subordinata a quella dell’Area di libero scambio africana (Cfta). “Quando ci siamo incontrati con gli Stati Uniti (nel febbraio scorso) abbiamo concordato che i negoziati sarebbero stati condotti senza compromettere l'accordo di libero scambio in Africa”, ha detto Kenyatta. “Questo vale non solo per il Kenya e per l'Africa, ma anche per gli Stati Uniti, perché offre un accesso più ampio al mercato”, ha aggiunto il capo di Stato keniota, senza specificare i tempi. Nel febbraio scorso, in occasione di una visita ufficiale di Kenyatta alla Casa Bianca, Usa e Kenya hanno concordato di avviare colloqui formali per un patto commerciale bilaterale volto a contrastare l'espansione degli investimenti cinesi nel continente. (segue) (Res)