Kenya: presidente Kenyatta non esclude possibilità di farsi eleggere primo ministro (3)

- Il Kenya aveva già in passato manifestato l’interesse a stipulare un accordo con Washington prima della scadenza dell'Africa Growth and Opportunity Act (Agoa), la legge approvata nel maggio 2000 dal Congresso degli Stati Uniti che consente agli stati dell'Africa sub-sahariana di esportare migliaia di prodotti negli Stati Uniti senza tariffe o quote fino al 2025. L’interscambio commerciale tra gli Stati Uniti e il Kenya si è attestato a 1,1 miliardi di dollari nel 2019, con un aumento del 4,9 per cento rispetto al 2018. Il Cfta, approvato nel 2018, doveva entrare in vigore il prossimo primo luglio ma la scadenza è stata rinviata al gennaio 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Il Cfta istituisce la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), che coinvolgerà 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato a 2.500 miliardi di dollari. (Res)