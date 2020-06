Difesa: Tofalo, visita a comando legione carabinieri Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono stato in visita al comando legione carabinieri ‘Lazio’ per incontrare e ringraziare personalmente gli uomini e le donne dell’Arma che ogni giorno sono al fianco dei cittadini. Risorse del Paese che garantiscono loro la sicurezza e che servono le istituzioni con altissimo senso del dovere". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo che questa mattina nel corso della sua visita ha incontrato il comandante generale di Brigata Marco Minicucci, e i Comandanti provinciali in collegamento. "Ciascuno di voi ha dato il massimo soprattutto nella fase dell’emergenza sanitaria e continua a lavorare instancabilmente per assolvere tutti i compiti assegnati. La mia presenza qui è per esprimere riconoscenza a tutta la grande famiglia dell’Arma dei carabinieri che ogni giorno è al fianco dei cittadini". (Com)