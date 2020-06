Ue: Fornaro (Leu), Europa a bivio tra solidarietà ed egoismi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che l'Europa "oggi è davanti a un bivio: rafforzare una visione solidale e comunitaria oppure diventare una semplice sommatoria di interessi e egoismi nazionali. La discussione sul Recovery fund e sul ruolo della Bce è inevitabilmente condizionata da quale strada l'Unione europea vuole percorrere per contrastare la più grave crisi economica dal secondo dopoguerra. Pieno sostegno, quindi - aggiunge in una nota - all'azione del governo italiano impegnato da mesi in un complesso negoziato dal cui esito non soltanto dipende un sostegno concreto al nostro paese ma anche il futuro e la stessa missione storica dell'Unione europea. Non è quindi un caso che in questa fase il centrodestra italiano si presenti diviso tra i sostenitori dell'egoismo sovranista e chi, invece, conferma la sua adesione all'idea di un'Europa alternativa ai risorgenti nazionalismi".(Com)