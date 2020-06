Regeni: Fratoianni (Leu), grande errore vendere armi a Egitto, indebolisce Italia in esigere verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni (Leu) ha affermato di continuare "a credere che la scelta di vendere armamenti all'Egitto sia un grande errore". Così il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni ai microfoni di "Agorà" su Rai3. "Un atto come questo - prosegue l'esponente di Leu - parliamo di una commessa che complessivamente sfiora gli 11 miliardi di euro nel corso degli anni, rende obiettivamente meno forte il nostro Paese. Un conto è condizionare una scelta: prima ci dite quello che ci dovete dire, tanto per cominciare ci date gli indirizzi dei 5 ufficiali sospettati dell'arresto, delle torture e dell'omicidio di Giulio poi vi arrivano le armi. Così da consentire di arrivare alla verità. E poi - ha concluso - non si può continuare così a non rispettare la legge 185 che vieta la vendita di armi a Paesi impegnati in conflitti armati e che non rispettano i diritti umani. E il regime di Al Sisi è anche questo".(Rin)