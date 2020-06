Argentina: coronavirus, record di contagi a quattro mesi da inizio quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 1958 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore l'Argentina registra un record di contagi e un forte aumento della curva della pandemia a quasi quattro mesi dall'inizio della quarantena. Sono invece 35 i decessi nelle ultime 24 ore, un numero che eguaglia il record negativo toccato ieri, e che porta il conteggio totale delle vittime della Covid-19 a 948, al bordo delle 1000 unità. Epicentro della pandemia rimane l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), costituita dalla capitale propriamente detta, appartenente alla giurisdizione della Città autonoma di Buenos Aires (Caba) e dal suo hinterland, appartenente invece alla giurisdizione della provincia di Buenos Aires. A quest'area, secondo i dati ufficiali, appartiene infatti oltre il 91 per cento dei nuovi contagi. In questo contesto il governo centrale, in coordinamento con le giurisdizioni locali, ha annunciato misure di restrizione della circolazione e sta valutando un ritorno ad una quarantena più stretta. (segue) (Abu)