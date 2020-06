Argentina: coronavirus, record di contagi a quattro mesi da inizio quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Alberto Fernandez ha alleggerito la quarantena in atto nelle province con meno contagi, ma rimarrà "congelato" ancora fino al 28 giugno il resto del paese tra cui la capitale Buenos Aires e il suo hinterland. L'Argentina è stato uno dei primi paesi della regione ad attivare il lockdown, lo scorso 20 marzo, riuscendo a contenere l'espansione della pandemia fino ad oggi. La decisione, ha permesso alle diverse giurisdizioni disporre di maggior tempo per prepararsi all'emergenza sanitaria e rafforzare i servizi di terapia intensiva. Attualmente, secondo dati ufficiali, il livello di occupazione dei posti di terapia intensiva a livello nazionale è ancora del 45 per cento, anche se questo numero arriva al 57 per cento nella capitale Buenos Aires, e al 51 per cento nella provincia di Buenos Aires. Sul fronte economico è stato varato un piano da circa tredici miliardi di euro (circa tre punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo. (Abu)