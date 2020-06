Rifiuti: Fiepet confesercenti Roma, pronta lettera a ministri e Raggi per esenzione Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'esenzione della Tari per gli esercenti colpiti dal Covid-19, Claudio Pica, presidente della Fiepet-confesercenti di Roma e Lazio, in una nota afferma: "Pur comprendendo lo stop dei tecnici della Ragioneria generale del Campidoglio circa il possibile danno erariale per il Comune di Roma, riteniamo sia dirimente trovare una soluzione. Come Fiepet-confesercenti di Roma e Lazio abbiamo chiesto fin da subito ai tavoli istituzionali questo intervento, visto che i pubblici esercizi durante il lockdown non avendo lavorato di fatto non avevano prodotto rifiuti. Parliamo di decine di migliaia di attività che solo da qualche settimana, e con grande difficoltà, hanno riaperto i battenti nella Capitale. La ripartenza c'è stata ma prima di un anno, soprattutto per gli esercenti del centro storico, sarà difficile raccogliere i frutti. L'esenzione della tariffa sui rifiuti diventa uno sgravio fiscale importante. La Fiepet-confesercenti di Roma e Lazio farà la propria parte, abbiamo pronta una lettera che invieremo lunedì al sindaco Raggi e ai ministri del governo Gualtieri all'Economia e Patuanelli al Mise chiedendo una norma ad hoc che permetta a Roma Capitale di superare eventuali impasse burocratiche e amministrative", ha concluso Claudio Pica. (Com)