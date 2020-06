India-Cina: stampa, dieci militari indiani rilasciati in seguito a colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci militari indiani trattenuti sul lato cinese dopo lo scontro fra truppe avvenuto il 15 giugno nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, sono stati rilasciati ieri sera in seguito a colloqui militari e diplomatici. Lo riferisce la stampa indiana, mentre nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa al riguardo. L’Esercito ha dichiarato che non ci sono uomini dispersi in azione. Tra martedì e ieri ci sono stati tre cicli di colloqui per cercare di arrivare a una distensione. I colloqui stanno proseguendo anche oggi. Gli indiani hanno perso venti militari nello scontro, le prime perdite al confine con la Cina dal 1975. L’ultimo precedente di soldati indiani catturati dai cinesi risale, invece, al 1962. Pechino non ha ammesso alcuna perdita, anche se da parte indiana, sulla base di informazioni di intelligence, sono stati ipotizzati 43 tra morti e feriti. Sempre secondo fonti di intelligence, l’Esercito cinese è schierato a pieni ranghi nello Xinjiang e nel Tibet, con artiglieria, supporto aereo e missilistico. Le forze armate dell’India sono in stato di allerta. Al loro interno, secondo la stampa del paese, ci sarebbero voci favorevole a un’azione militare “limitata” nei confronti della Cina. (segue) (Inn)