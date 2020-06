India-Cina: stampa, dieci militari indiani rilasciati in seguito a colloqui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar, stando al comunicato del suo ministero, ha trasmesso all’omologo la protesta del governo indiano per l’accaduto. Il responsabile della diplomazia di Nuova Delhi ha ricordato che nell’incontro del 6 giugno tra alti ufficiali militari era stato concordato un processo di distensione e disimpegno lungo la linea effettiva di controllo. “La parte cinese ha cercato di erigere una struttura nella Valle del Galwan sul nostro lato della Lac. Mentre ciò è diventato motivo di contrasto, la parte cinese ha intrapreso un’azione premeditata e pianificata che è stata direttamente responsabile della violenza e delle perdite che ne sono risultate. Ciò è stato il riflesso dell’intento di cambiare i fatti sul terreno in violazione di tutti i nostri accordi di non cambiare lo status quo”, si legge nella nota. Il ministro indiano ha sottolineato che “questo sviluppo senza precedenti avrà un grave impatto sulla relazione bilaterale”. “La necessità del momento è che la parte cinese riconsideri le sue azioni e prenda misure correttive. Le due parti dovrebbero attuare scrupolosamente e sinceramente l’intesa che è stata raggiunta dai comandanti anziani il 6 giugno”, prosegue il comunicato. In conclusione della discussione è stato concordato che la situazione dovrebbe essere gestita in modo responsabile”, che entrambe le parti attuino l’intesa di disimpegno, che nessuno prenda iniziative di escalation e al contrario garantisca la pace e la tranquillità sulla base degli accordi e dei protocolli. (segue) (Inn)