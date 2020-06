India-Cina: stampa, dieci militari indiani rilasciati in seguito a colloqui (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1993 tra i due paesi sono stati firmati cinque accordi sul mantenimento della pace ai confini, tra i quali quello del 1996, che vieta agli aerei da combattimento – caccia, bombardieri, da ricognizione, da addestramento, elicotteri armati e altri velivoli armati – di volare all’interno di dieci chilometri dalla linea. Dopo il vertice di Wuhan ci sono stati diversi incontri a livello di ministri della Difesa in cui le parti hanno concordato di espandere l’impegno tra le forze armate relativo alla formazione, alle esercitazioni congiunte e ad altre interazioni professionali; di lavorare a un nuovo protocollo d’intesa bilaterale sugli scambi e la cooperazione in materia di difesa per sostituire il memorandum firmato nel 2006; di dare attuazione alle misure di rafforzamento della fiducia e di interazione a livello operativo. (Inn)