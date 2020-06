Fase 3: Abi, quale intensità per banche in richieste finanziamenti Fondo garanzia?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) rileva in una nota che la crescita delle richieste di finanziamenti delle banche al Fondo di garanzia si sviluppa al ritmo di un miliardo di euro al giorno: ieri, 18 giugno, sono stati raggiunti i 36 miliardi (35,96), con 660 mila domande prevenute dalle banche al Fondo di garanzia, di cui 591 mila per finanziamenti fino a 25 mila euro, per 11,9 miliardi di euro. L'Abi rileva, quindi, che le banche hanno superato la fase di rodaggio per questi provvedimenti straordinari. Ora l'interrogativo diviene: con quale intensità, dopo la fase iniziale, perverranno alle banche altre domande per questo tipo di finanziamenti? (Com)