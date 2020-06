Russia: premier Mishustin, ci sono i presupposti per revoca misure restrittive contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza maturata nella rimozione delle restrizioni nelle regioni della Federazione Russa dimostra che ciò non ha comportato un aumento dell'incidenza del tasso di contagio di coranavirus. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, aggiungendo che ciò potrebbe rappresentare un prerequisito per un ulteriore mitigazione delle misure restrittive. "Negli ultimi due giorni, il numero di nuovi casi rilevati quotidianamente è inferiore a 8 mila. Il tasso di crescita di nuovi casi al giorno è rallentato ed è in media dell'1,4 per cento. E tutto ciò fornisce le basi per un'uscita graduale delle regioni dal regime di restrizioni", ha affermato il capo del governo russo. (Rum)