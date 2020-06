Ue: Sassoli, sarebbe insopportabile se aumentasse esercito precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe insopportabile, e avrebbe conseguenze molto serie, se in Europa aumentasse l'esercito del precariato. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Vogliamo lavorare sul Green Deal e sulla transizione per aumentare il lavoro. Dopo il Covid abbiamo bisogno di investire sullo sviluppo perché ci sia più lavoro, non meno", ha detto. "Siamo molto preoccupati perché alcuni fenomeni potrebbero mettere in crisi gli anelli deboli dei nostri mercati del lavoro", come i giovani e le donne. "Se il lavoro fosse meno sicuro, avesse meno regole, fosse più liberalizzato, faremmo un buon servizio ai giovani e alle donne? Credo di no. E invito tutti a fare molta attenzione, perché siamo in presenza di un impatto sociale di questa crisi molto profondo, molto grave e serio", ha continuato. (segue) (Beb)