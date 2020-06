Ue: Sassoli, sarebbe insopportabile se aumentasse esercito precariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che il prossimo Qfp aumenti il lavoro sicuro, le regole. Avere un mondo del lavoro con regole, non senza regole. Non vogliamo che in Europa aumenti l'esercito del precariato. Sarebbe insopportabile e credo che potrebbe avere conseguenze molto serie per tutti i nostri paesi. Credo che le autorità pubbliche abbiano ben chiara la strada che bisogna percorrere", ha sottolineato Sassoli. Poi, "sappiamo che siamo dentro ad una battaglia politica importante, che ci sono tanti interessi che premono perché queste risorse vengano usate in un modo, in un altro. Vediamo tanti attori, anche esterni, multinazionali che si esercitano in questo momento a cercare di condizionare le scelte. Penso che le istituzioni, le nostre autorità nazionali, i governi, i Parlamenti, saranno all'altezza di questa prova. Non è un gioco da ragazzi: stiamo parlando del futuro dell'Ue e dei suoi cittadini", ha concluso. (Beb)