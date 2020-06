Slovacchia: coronavirus, da domani la Polonia entra nella lista dei paesi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia aggiungerà la Polonia alla lista di paesi in cui è sicuro viaggiare a partire da domani. Lo ha detto il premier slovacco, Igor Matovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Matovic evidenzia però che la situazione epidemiologica della Slesia è ancora complicata e invita dunque alla cautela. Il premier ha annunciato che dal primo luglio gli spettatori potranno tornare a vedere le competizioni sportive (fino a un massimo di mille persone e disponendo gli spettatori a "scacchiera") e potranno essere riorganizzate maratone. "La situazione in Slovacchia è stabile e quindi abbiamo deciso di allentare ulteriormente le misure contenitive", ha spiegato. Il governo ha così deciso di venire incontro alle richieste provenienti dalle federazioni sportive. Dallo scorso 10 giugno il limite di partecipanti a eventi di massa, inclusi quelli sportivi, era posto a 500 persone. L'esecutivo ha anche modificato l'obbligo per i servizi di taxi di trasportare i passeggeri solo nei sedili posteriori in una raccomandazione. (Vap)