Milano: Boccalini (Taxiblu) bici e monopattini aumentano rischio incidenti, servono controlli

- Monopattini e bici aumentano il rischio di incidenti. lo denuncia in una nota Taxiblu, il più grande radiotaxi di Milano, chiedendo una formazione degli utenti sul codice della strada e maggiori controlli. "Ogni volta che ne parliamo – spiega il presidente Emilio Boccalini in una nota - sembra che io e i miei colleghi viviamo su un altro pianeta e non riusciamo a capire come evolva la mobilità urbana. Nella pratica noi tassisti e pochi altri siamo tra le categorie che in realtà percepiscono prima i cambiamenti in città e soprattutto colgono i nuovi potenziali pericoli sulla strada. E nelle ultime settimane senza dubbio il grande aumento di bici e monopattini hanno in tal senso acuito alcune criticità che già avevamo denunciato mesi addietro. Ad oggi constatiamo quanto siano non pochi i casi di monopattini elettrici, spesso portati da giovanissimi, che in barba alle normative viaggiano pericolosamente sulle strade del centro e non solo. Parliamo di casi in cui alcuni viaggiano anche in 2/3 persone sullo stesso mezzo, senza caschetti (obbligatorio sotto i 18 anni), contromano e che in alcuni casi 'bruciano' i semafori senza neanche rallentare col rosso". "E credetemi - prosegue Boccalini - che quotidianamente il rischio di gravi incidenti con questi mezzi è diventato molto alto. In tal senso forse sarebbe sensato rendere obbligatoria quantomeno una formazione sul codice del strada per chi guida questi mezzi senza patente e soprattutto che il Comune intensificasse i controlli e cominciasse a sanzionare adeguatamente. Rendere poi obbligatoria un’assicurazione certo scatenerebbe infinite polemiche per quanto forse sarebbe necessaria così come l’adozione di una targa che possa permettere una più facile identificazione dei trasgressori. Anche e soprattutto nei casi di mezzi in sharing non guidati nel rispetto delle norme”. (com)