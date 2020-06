© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati difende la vicepresidente Paola Taverna (M5s) sul voto di ieri in Aula sul decreto Elezioni. “Taverna ha proclamato un risultato venuto fuori da un conteggio – ha precisato - se poi era sbagliato non è sua responsabilità. C’è stato un errore non imputabile alla senatrice” che ieri presiedeva l’Aula.(Rin)