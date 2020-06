Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne della stazione di Agrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Agrate nelle quattro notti consecutive di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, con orario 21-5, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia e dalle 21 di venerdì 26 alle 5 di sabato 27 giugno, in entrata verso Milano. In alternativa, Autostrade consiglia, in entrata verso Milano/Torino, di entrare allo svincolo di Monza Sant'Alessandro o, in ulteriore alternativa, di immettersi sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano dalla stazione di Pessano con Bornago ed entrare sulla A4 in direzione di Torino dall'allacciamento A58/A4; in uscita per chi proviene da Brescia, di uscire alla stazione di Cavenago o, in ulteriore alternativa, di uscire allo svincolo di Carugate sulla A51 Tangenziale est di Milano. (com)