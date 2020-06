Cuneo: Intesa Sanpaolo, 5 milioni al gruppo Bottero per sviluppo economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo cuneese Bottero ha ottenuto, nell’ambito del piano strategico di investimenti “green”, un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sul plafond di 5 miliardi previsto dal Piano d’Impresa di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo in Italia dell’economia circolare. L’operazione è stata realizzata dalla Filiale Imprese di Cuneo in collaborazione con la società del Gruppo Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il Gruppo Bottero, fondato a Cuneo nel 1957, si è distinto sui mercati internazionali per la messa a punto di macchinari ad elevata tecnologia nella produzione del vetro piano e cavo, brevetti unici molto apprezzati anche nell’edilizia di nuova generazione. Pierluigi Terzuolo, General Manager Engineering di Bottero: “Le tecnologie richiedono significativi investimenti e velocità nell’adozione dei nuovi paradigmi: un partner finanziario solido e sensibile ai temi competitivi sono ingredienti essenziali per il successo dell’industria italiana nel mondo”. Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo: “A fine marzo Intesa Sanpaolo aveva già finanziato 94 progetti trasformativi e innovativi per le pmi e le grandi aziende per un corrispettivo di 936 milioni di euro, a valere sul plafond di 5 miliardi di euro previsti dal Piano d'Impresa 2018-21 per lo sviluppo dell'economia circolare”. (Rpi)