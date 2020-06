Ue: Sassoli, plenarie a Strasburgo a settembre se ci saranno condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci saranno le condizioni, il Parlamento europeo tornerà nel mese di settembre a svolgere le sedute plenarie nella sua sede di Strasburgo. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Non vediamo l'ora di tornare a Strasburgo. Lo diciamo pubblicamente e lo abbiamo detto alle autorità francese. E penso che a settembre questo possa essere possibile, se ci saranno le condizioni", ha detto. Sassoli ha ricordato di aver avuto un dialogo, la settimana scorsa con le autorità francesi, il sindaco di Strasburgo, la ministra per gli Affari europei, il prefetto, "per avere notizie utili per poter prendere una decisione e a luglio tireremo le somme di questa analisi", ha spiegato. "Io mi auguro che a settembre possa essere possibile, per tornare a una vita più normale del Parlamento europeo e con un ritorno a Strasburgo che, per noi, sarebbe la conclusione del ciclo di emergenza che è stato molto difficile, molto duro, ma che abbiamo superato con il contributo di tutti e la disponibilità della autorità francesi", ha continuato. Quindi, "la rotta" del Parlamento europeo, "va verso settembre". (Beb)