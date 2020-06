Decreto Elezioni: La Russa, fuori da ogni logica attacco Taverna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho trovato veramente fuori da ogni regola e fuori da ogni logica l'intervento della collega Taverna che mi ha accusato apertamente. Chiedo perciò le sue scuse”. Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, riferendosi alla vicepresidente Paola Taverna che nel suo intervento aveva precisato che ieri presiedeva l’Aula in sostituzione di La Russa che le aveva chiesto “il cambio sapendo cosa sarebbe successo, ossia la volontà di far mancare il numero legale”. “Io avevo chiesto la sostituzione due giorni prima perché vi era un vertice di centrodestra – ha sottolineato -. In ogni caso non è stato molto elegante l’intervento di Taverna nei confronti di un altro vicepresidente, ma l'eleganza non è un obbligo mentre la verità sì”.(Rin)