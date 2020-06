Lazio: Leodori, giovani vanno tutelati da distorsioni social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I ragazzi vanno tutelati con rigore assoluto dalle distorsioni dei social e da possibili abusi in rete che hanno poi delle conseguenze pesanti nella vita reale. Per questo chiedo alle autorità italiane di mettere in atto ogni misura, a cominciare dalle campagne preventive, per tutelare i più giovani dai predatori della rete". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito alla campagna francesce Balance ton tik tok eur.