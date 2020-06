Norvegia: premier Solberg, mantenere controlli stringenti per evitare aumento casi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia deve continuare a mantenere controlli stringenti ai suoi confini per evitare il rischio di "importare" casi di coronavirus dall'estero. Lo ha dichiarato il primo ministro norvegese, Erna Solberg parlando nel parlamento di Oslo. "Esiste ancora un pericolo di nuove infezioni", ha detto Solberg secondo cui "i casi di contagio in arrivo dall'estero sono il pericolo principale oggi" per la Norvegia. Secondo quanto sottolinea la stampa locale, la Norvegia è uno dei paesi con le regole più restrittive sugli ingressi dall'estero. La Norvegia non è un paese membro dell'Ue ma, pur facendo parte dell'area Schengen, non permette ancora gli ingressi dei turisti dagli altri paesi europei. Dal 22 giugno Oslo autorizzerà tuttavia gli ingressi di cittadini provenienti da Danimarca, Islanda, Finlandia e dall'isola svedese di Gotland, senza obbligo di quarantena. Dal resto della Svezia, considerando l'elevato numero di casi di positività al coronavirus, non saranno invece ancora ammessi gli ingressi.(Sts)