Alitalia: Astorre (Pd), fornace? Ancora paghiamo danni capitani coraggiosi

- Il senatore del Pd Bruno Astorre, membro della commissione Trasporti di palazzo Madama, in merito alle dichiarazioni di Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente Piccola industria, afferma: "Confindustria che parla di 'fornace Alitalia' è una gaffe spero involontaria di uno dei principali esponenti del board dell'Associazione. Diversamente - aggiunge Astorre in una nota - e' lo specchio riflesso di chi ha dimenticato le imprese di cordate italiane sostenute politicamente da Confindustria che come sappiamo hanno provocato una scia di conseguenze negative di cui tutti noi, compresi i piccoli incolpevoli industriali, paghiamo ancora le conseguenze. Mi unisco al richiamo del sindaco di Fiumicino Esterino Montino - conclude Astorre - perché tutti abbiano rispetto per i dipendenti della compagnia aerea che da 20 anni subiscono continue umiliazioni e uno stato di precarietà senza precedenti".(Com)