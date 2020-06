Regno Unito: direttori medici, allerta coronavirus dovrebbe essere abbassata a livello tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I direttori medici del Regno Unito raccomandano che il livello di allerta per il coronavirus del paese venga abbassato dall'attuale livello quattro al livello tre. Lo riporta il quotidiano britannico "Daily Mirror". Il livello quattro indica che "il tasso di trasmissione del virus è alto o sta aumentando in modo esponenziale", mentre il livello tre significa che "il virus è in circolo". "I casi sono diminuiti in modo concreto in tutte e quattro le nazioni, e questo fenomeno sta continuando", hanno dichiarato i direttori medici. "Ciò non significa che la pandemia sia finita. Il virus è ancora in circolazione, ed è probabile che ci saranno focolai locali", hanno però avvertito gli esperti britannici. (Rel)