Sociale: Municipio Roma X, Ostia e Ravenna sempre più vicini

- Il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e l'assessore allo sport Roberto Fagnani, hanno ricevuto nell'Aula Silvana Denicolò, l'assessore alla Cultura e allo sport del Municipio X, in rappresentanza dell'amministrazione lidense. "Un'occasione - si legge in una nota del Municipio X di Roma - che si deve all'iniziativa 'Veni, vidi...by bici" che ha portato nel comune romagnolo Giuseppe Di Lorenzo e Angelo Arelli, rispettivamente presidente del gruppo Donatori sangue ospedale Grassi di Ostia, e presidente dell'associazione Ostia in bici, nell'ambito della sesta edizione della pedalata, ormai da annoverare tra i classici e consolidati eventi del territorio. Lo scorso anno Giuseppe ed Angelo hanno effettuato una vera e propria impresa pedalando fino a Parigi. Quest'anno, per ovvi motivi, l'iniziativa patrocinata dal Municipio X, si svolge in maniera ridotta ma non per questo meno significativa. Il percorso, tutto italiano (circa mille km) ha infatti lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica 'alla donazione del sangue, della mobilità dolce e dell'attenzione verso l'ambiente nelle sue varie sfaccettature'. E tra le tappe ecco Ravenna, città che con Ostia condivide molte cose. A cominciare dalla storica bonifica del Litorale romano proprio ad opera dei Ravennati ai quali è peraltro dedicata una delle piazze principali del Lido, quella del pontile di Ostia. "Siamo particolarmente felici di essere qui - afferma l'assessore Denicolò - Con Ravenna, il nostro territorio ha sempre avuto un rapporto speciale ma quest'anno, abbiamo un motivo in più che ci unisce. Lo scorso 10 ottobre, il Consiglio municipale ha infatti approvato la risoluzione n. 74 con la quale è istituito il Natale di Ostia Moderna che si celebrerà ogni 25 novembre. Questo incontro quindi - conclude Denicolò - rientra nel "Patto di amicizia" tra il nostro Municipio e la città di Ravenna, un primo passo che prevede ulteriori azioni nel prossimo futuro". In rappresentanza del territorio lidense erano presenti anche Giovanni Pieroni, Gaetano di Staso e Giuliana Colangelo, presidente, vicepresidente e consigliere del Comitato di quartiere Ostia Antica-Saline. (Com)