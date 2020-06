India: coronavirus, superati 380 mila casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 380.532, con 12.573 decessi e 204.710 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 163.248. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio: Andamane e Nicobare (44), Andhra Pradesh (7.518), Arunachal Pradesh (103), Assam (4.777), Bihar (7.025), Chandigarh (374), Chhattisgarh (1.946), Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (58), Nuova Delhi (49.979), Goa (705), Gujarat (25.601), Haryana (9.218), Himachal Pradesh (595), Jammu e Kashmir (5.555), Jharkhand (1.920), Karnataka (7.944), Kerala (2.794), Ladakh (687), Madhya Pradesh (11.426), Maharashtra (120.504), Manipur (606), Meghalaya (44), Mizoram (130), Nagaland (193), Orissa (4.512), Pondicherry (271), Punjab (3.615), Rajasthan (13.857), Sikkim (70), Tamil Nadu (52.334), Telangana (6.027), Tripura (1.155), Uttarakhand (2.102), Uttar Pradesh (15.181) e Bengala Occidentale (12.735). Ci sono 8.927 casi in corso di riassegnazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.052 nuovi casi, l’incremento più alto in un giorno, e 343 decessi. L’India è al quarto posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti, Brasile e Russia. Otto Stati/territori contano più di diecimila casi: Maharashtra, Tamil Nadu, Nuova delhi, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bengala Occidentale e Madhya Pradesh Il Tamil Nadu, che ne ha più di 52 mila, ha imposto da oggi al 30 giugno un blocco limitato ai distretti di Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu e Tiruvallu. Il governo centrale ha lanciato ieri il primo laboratorio mobile per effettuare test, che dovrebbe incrementare il numero giornaliero di 500 unità. (segue) (Inn)