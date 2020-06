Lavoro: -239mila nuove assunzioni, crollo contratti "a temine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra a marzo una progressiva perdita di posizioni lavorative che al 31 marzo arriva a circa 220 mila posizioni; questo andamento negativo è dovuto essenzialmente alla contrazione delle assunzioni, misurabile in 239 mila attivazioni di rapporto di lavoro dipendente in meno (-44 mila a tempo indeterminato e -195 mila a termine). Così l'Istat nella Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione relativa al primo trimestre 2020 realizzata con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inps, l'Inail e l'Anpal. Secondo i dati Istat della Rilevazione sulle forze di lavoro, rallenta l’aumento tendenziale dell’occupazione (+52 mila unità, +0,2 per cento) che si associa la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-467 mila) e la crescita degli inattivi (+290 mila). Dopo quasi sei anni di continua crescita e il calo nel 2019, nel primo trimestre 2020 il numero dei lavoratori in somministrazione subisce una ulteriore riduzione tendenziale scendendo a 357 mila unità (-2,8 per cento nei dati Inps-Uniemens). Nel primo trimestre 2020, dopo tredici trimestri di crescita ininterrotta, diminuisce il numero dei lavoratori a chiamata o intermittenti sulla base dei dati Inps-Uniemens (-10,1 per cento rispetto all’analogo trimestre del 2019), attestandosi a 204 mila unità. Nei primi tre mesi del 2020 il Contratto di prestazione occasionale ha visto mediamente coinvolti, ogni mese, circa 14 mila lavoratori (erano circa 19 mila in media mensile nel 2019). (Ren)