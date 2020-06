Nel libro di John Bolton, Erdogan viene paragonato a Mussolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo nuovo libro, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense John Bolton ha paragonato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Benito Mussolini. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval" citando brani del libro. Mentre rivela dettagli su una conversazione telefonica cui ha partecipato con il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, Bolton dichiara che "la chiamata di Erdogan si è rivelata una vera esperienza. Ascoltandolo (era tutto tradotto), sembrava di sentire parlare Mussolini dal suo balcone a Roma, se non per il fatto che Erdogan parlava con quel tono e quel volume al telefono". La chiamata ebbe luogo dopo un attacco con l'uso di armi chimiche nei pressi di Damasco nel 2018. Il nuovo libro di John Bolton, "The Room Where It Happened: A White House Memoir", uscirà a giorni nelle librerie statunitensi. (Res)