Agricoltura: Coldiretti Lazio lancia sos alla Regione per la "vendemmia verde selettiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown ha dimezzato anche nel Lazio le vendite di vino, a causa della chiusura forzata per oltre due mesi di ristoranti, hotel, bar e pub. La crisi colpisce quattro cantine su dieci con un taglio che si aggira intorno al 50 per cento del valore delle vendite. Non solo. Pesanti le ripercussioni anche sugli agricoltori. E' l'allarme lanciato da Coldiretti Lazio in una nota. "Una situazione in cui si rende indispensabile l'attivazione di misure urgenti come quella della 'vendemmia verde selettiva'. Con la circolare di Op Agea istruzioni operative 46 del 11 giugno 2020 Agea, sono disponibili le procedure informatizzate nel portale Sian, al fine di consentire alle Regioni di adottare le proprie disposizioni per la presentazione delle domande per la Vendemmia verde. Ad oggi, però, la Regione Lazio non ha manifestato la volontà di aprire il bando per tale misura e vista la scadenza di presentazione delle domande fissata al prossimo 25 giugno, Coldiretti Lazio ha chiesto nuovamente alla Pisana un intervento urgente per l'attivazione della misura e per uno slittamento dei termini", si legge nella nota. (segue) (Com)