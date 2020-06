Agricoltura: Coldiretti Lazio lancia sos alla Regione per la "vendemmia verde selettiva" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i settori più in crisi c'è quello vitivinicolo – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – Abbiamo già sottolineato l'importanza di mettere a disposizione degli agricoltori, sia la misura della vendemmia verde che della distillazione di crisi. La misura rappresenta, nell'insieme degli interventi attivabili, uno strumento utile a prevenire un possibile crollo dei prezzi dell'uva alla prossima vendemmia, con inevitabili ripercussioni sul settore viticolo". "Si tratta di interventi importanti sui quali si registra un pesante ritardo nell'attuazione a quasi due mesi dall'inizio della vendemmia, quando sarà necessario aver già liberato posto per il vino nuovo nelle cantine". "L'attivazione della sola misura sulla distillazione di crisi – conclude Granieri - è a favore quasi esclusivo delle cantine che lavorano l'uva, ma che non la producono: chi sostiene l'esclusività dell'applicazione di questa misura, sta promuovendo un'azione speculativa verso i viticoltori. E' un'attenzione che dobbiamo avere soprattutto in quest'annata agraria, dove le crisi non sono date solo dai mercati difficili, ma anche da speculatori che in questo e in altri settori si rivalgono soprattutto sugli anelli più deboli della filiera". (Com)