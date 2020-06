Sicilia: Capo d'Orlando, in gara lavori per consolidare versante sud promontorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato fissato per il prossimo ventotto luglio il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara che dovrà assegnare i lavori di consolidamento del versante sud del promontorio di Capo d'Orlando. Si tratta di una parete che a causa della sua instabilità minaccia un vasto nucleo di abitazioni della cittadina del Messinese, a forte vocazione turistica, che ricade nel comprensorio dei Nebrodi. L'intervento sta per realizzarsi grazie all'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Fino a oggi, infatti, ai ripetuti smottamenti superficiali era stato impossibile porre rimedio per la mancanza di un adeguato finanziamento. Risorse che, adesso, sono state assicurate dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce, pronta ad appaltare tutte le opere necessarie partendo da una base d'asta di un milione e 600 mila euro. Il costone da mettere in sicurezza sovrasta, tra l'altro, la via Madonna del Porto che ogni 22 ottobre viene attraversata dalla lunga processione che festeggia Maria Santissima di Capo d'Orlando, la patrona del paese. Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate per rendere sicura l'intera area, anche la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta e di smaltimento delle acque piovane per impedire tutte quelle infiltrazioni che compromettono la solidità del terreno. (Ren)