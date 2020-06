Turchia: prodotto interno lordo in calo nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Turchia in base al potere d'acquisto è diminuito nel 2019 rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica TurkStat, come riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Preso come riferimento il Pil medio dei paesi dell'Unione europea nel 2019 e attribuitogli valore 100, il Pil turco lo scorso anno è stato di 61, in diminuzione di quattro punti rispetto ai 65 dell'anno precedente. (Tua)