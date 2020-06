Siria: Save the children, bambini tornano nelle case distrutte per timore Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di bambini assieme alle loro famiglie stanno abbandonando i campi profughi e altri ricoveri di fortuna nel nord-ovest della Siria, a causa delle continue violenze e della paura di un focolaio di coronavirus che li spingono a cercare sicurezza altrove. Lo riferisce un comunicato stampa di Save the children. Dall'inizio del cessate il fuoco il 5 marzo di quest'anno, oltre 200mila persone – almeno la metà dei quali bambini – sono andate via dai campi sovraffollati spostandosi in altri luoghi di fortuna o rientrando nelle loro case danneggiate dai bombardamenti, che avevano precedentemente abbandonato a causa del conflitto. Questa la denuncia di Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. (segue) (Com)