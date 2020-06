Siria: Save the children, bambini tornano nelle case distrutte per timore Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Waleed, 50 anni, è dovuto fuggire dalla città di Idlib con la sua famiglia di otto persone durante l'escalation delle violenze. Hanno dovuto condividere un appartamento di tre stanze con altre quattro famiglie. "L'eccessivo affollamento era insopportabile. Per questo, durante il cessate il fuoco, sono stato costretto a tornare a casa con i miei figli, che sono molto piccoli. Siamo tornati qui e abbiamo iniziato a mettere a posto. La casa è stata distrutta dall'alto ed è stata danneggiata per la gran parte. Persino le pareti si muovevano di 15-20 cm all'indietro. Sembrava che il soffitto fosse stato sollevato e che fosse poi ricaduto. Al campo dove alloggiavamo, erano iniziate le misure di contenimento a causa del coronavirus, quindi abbiamo deciso che la soluzione migliore sarebbe stata che io e i miei figli potessimo tornare e mettere a posto, qui abbiamo almeno una stanza", ha raccontato. (segue) (Com)