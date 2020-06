Siria: Save the children, bambini tornano nelle case distrutte per timore Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste famiglie si trovano ora in una situazione ancora più precaria a causa dell'instabilità economica e della rapida svalutazione della moneta. Mentre il valore della lira siriana è crollato vertiginosamente, i prezzi dei generi alimentari stanno aumentando a dismisura. In una sola settimana, il prezzo del pane, così come altri generi di prima necessità, è raddoppiato rendendolo impossibile da acquistare per molte famiglie. "La difficile situazione di questi bambini e delle loro famiglie è straziante. Sono dovuti scappare dagli incessanti combattimenti, vivendo in condizioni inimmaginabili e ora sono costretti a fuggire dalla minaccia di un virus mortale. Non hanno altro posto dove andare se non ritornare alle proprie case spesso ridotte in macerie. I servizi di base sono quasi inesistenti, i lavori sono difficili da trovare e i loro risparmi diminuiscono di giorno in giorno. Ora, con la minaccia di nuove violenze, molti si sono ritrovati sulla strada in cerca di sicurezza. Questo è disumano", ha affermato Sonia Khush, direttrice in Siria per Save the Children. "Un focolaio di Covid-19 nella Siria nord-occidentale avrebbe conseguenze impensabili. È fondamentale che gli operatori umanitari possano raggiungere bambini e famiglie vulnerabili. I valichi di frontiera sono linfa vitale per oltre 4 milioni di civili all'interno della Siria - inclusi 2 milioni di bambini - la maggior parte dei quali non può ricevere aiuti essenziali con nessun altro mezzo". (segue) (Com)