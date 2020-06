Siria: Save the children, bambini tornano nelle case distrutte per timore Covid-19 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'incombente diffusione di Covid-19, è più importante che mai che un'assistenza umanitaria tempestiva raggiunga le famiglie bisognose. L'accesso transfrontaliero continua ad essere l'unico modo efficace per raggiungere i bambini nella Siria nord-occidentale attraverso gli aiuti umanitari dai quali dipendono milioni di persone. Save the Children e i suoi partner stanno lavorando in tutta la Siria nord-occidentale per limitare i rischi della diffusione di Covid-19 sui bambini e sulle loro famiglie, per contrastare i maltrattamenti fisici ed emotivi, l'esclusione sociale, gli effetti sulla salute mentale e il disagio psicosociale, la violenza di genere, e per occuparsi dei bambini non accompagnati e separati e prevenire il lavoro minorile. (Com)