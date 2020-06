Regno Unito: impianto stoccaggio energetico ad aria liquida verrà costruito a Carrington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei primi impianti di stoccaggio energetico ad aria liquida del mondo verrà costruito nella contea di Manchester nel Regno Unito. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". La struttura CryoBattery verrà costruita a Carrington grazie ad un fondo governativo di 10 milioni di sterline (11 milioni di euro). Secondo la società di stoccaggio di energia Highview Power, l'energia sostenibile immagazzinata nella struttura potrebbe alimentare fino a 200 mila abitazioni. Lo stoccaggio energetico ad aria liquida non è altro che l'immagazzinamento di aria compressa in enormi contenitori. L'aria compressa è poi utilizzata per generare elettricità. Grazie all'impianto verranno create 200 nuove posizioni lavorative. Il progetto è parte fondamentale degli sforzi per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni del Regno Unito. (Rel)