India: scontro al confine con la Cina, Modi incontra le forze politiche

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, presiederà tra circa due ore una riunione (in videoconferenza) con tutte le forze politiche per discutere della situazione al confine con la Cina, dopo il violento scontro avvenuto il 15 giugno nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona contesa, nel quale sono morti venti militari indiani. Saranno presenti anche i ministri dell’Interno, Amit Shah, e della Difesa, Rajnath Singh. Parteciperanno i rappresentanti di venti partiti, tra i quali il presidente del Partito del popolo indiano (Bjp) Jagat Prakash Nadda, la presidente del Congresso nazionale indiano (Inc) Sonia Gandhi, la presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc) Mamata Banerjee, la presidente del Partito della società maggioritaria (Bsp) Mayawati, il presidente dello Shiv Sena (Ss) Uddhav Thackeray, il segretario generale del Partito comunista marxista (Cpim) Sitaram Yechury e il presidente del Partito del Congresso nazionalista (Ncp) Sharad Pawar. Il Partito dell’uomo comune (Aap) e il Rashtriya Janata Dal (Rjd) hanno riferito di non essere stati inviati. (segue) (Inn)