India: scontro al confine con la Cina, Modi incontra le forze politiche (2)

- Il Congresso ha chiesto al governo di dire al paese la verità sulla situazione. In particolare, Rahul Gandhi, figura di spicco del partito, ha sollevato la questione dell’armamento dei militari al confine. Il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, ha dichiarato che “tutte le truppe di frontiera in servizio portano armi, specialmente quando lasciano la loro postazione. Anche quelle del Galwan il 15 giugno”, ma che “la prassi di lungo corso, in base agli accordi del 1996 e del 2005, è di non usare armi da fuoco durante gli scontri”. Il portavoce del partito, Randeep Surjewala, chiedendo chiarimenti su alcune immagini circolate sui social media, ha esortato il ministro a “smettere di citare l’Accordo sulla gestione delle frontiere per giustificare l’invio di soldati disarmati in una situazione militare tattica con vite in gioco”. (Inn)