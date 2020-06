Ungheria: premier Orban, siamo pronti in caso di seconda ondata di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dovesse verificarsi una seconda ondata di contagi da coronavirus, l'Ungheria non esiterà a reagire. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, nella sua solita intervista del venerdì all'emittente "Radio Kossuth". Il capo del governo reputa che il sistema sanitario ungherese abbia risposto alla sfida posta dall'epidemia meglio di quanto accaduto nei paesi europei occidentali. Ha detto anche che l'organo operativo che ha coordinato la risposta al virus resterà attivo. A proposito delle critiche piovute su Budapest per l'introduzione di un regime giuridico straordinario e di poteri speciali per il governo durante i giorni dell'epidemia, Orban replica che si tratta di una storia trita e ritrita, di un "imperialismo liberale" che spiega anche la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla legge ungherese sulle Ong. (segue) (Vap)